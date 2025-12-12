Haberler

Ali ve Pınar buluştu, gözyaşları sel oldu

Ali ve Pınar buluştu, gözyaşları sel oldu
Güncelleme:
KANAL D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın bu akşamki bölümünde, Ali ve Pınar'ın buluşmasında gözyaşları sel olup akacak. Geçmişin yaraları ve geleceğin belirsizliği arasında savrulan iki yorgun kalp izleyicileri derinden etkileyecek.

Geçmişin yaralarıyla geleceğin belirsizliği arasında savrulan iki yorgun kalbin zor sınavı, izleyicilerin kalbine işleyecek.

İZLEYENLERİ DERİNDEN SARSTI

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar'ın yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. Bedenen ve zihnen yıpranmış bir adam olarak hikayeye geri dönen Ali'nin, bir çay bahçesinde geçmişin izlerini taşıyan fotoğraflara bakarken görüldüğü sahne duygu fırtınası yaşattı. Pınar'ın gözlerindeki çaresizlik tanıtıma damga vurdu. Gitmekle kalmak arasında sıkışan Pınar, Ali'nin kollarında bulduğu teselliyle hislerine yenik düştü. Hasretle sarılan iki eski eşin o anları, ilerleyen bölümlerde ikili arasında yaşanacakların ipucu oldu. Ön izlemenin finalinde Pınar'ın gözyaşları içinde Ali'yi ardında bırakıp gitmesi ve Ali'nin sessiz bakışı, izleyenleri derinden sarstı.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.

