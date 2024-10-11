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Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı

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2007 yılında başlayan ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Arka Sıradakiler'in sevilen oyuncusu Temmuz Karikutal'ın son hali, hayranlarını şaşırttı. Karikutal, dizide Yadigar isimli bir lise öğrencisini canlandırmıştı. İşte, Arka Sıradakiler dizisindeki Yadigar karakteriyle hafızalara kazınan Temmuz Karikutal'ın son hali.

6 sezon süren Arka Sıradakiler dizisi 2007-2011 yılları arasında izleyiciyle buluştu. Arka Sıradakiler dizisi, yayınlandığı tarihten itibaren birçok dizisever tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyordu.

Yadigar karakterine hayat veren Temmuz Karikutal'ın yanı sıra Arka Sıradakiler dizisinin kadrosunda Bülent Çetinaslan, ve Sinem Öztürk gibi isimler de bulunuyordu.

TEMMUZ KARİKUTAL'IN SON HALİ MERAK KONUSU OLDU

Seyircilerin büyük bir ilgi ile izlediği Arka Sıradakiler dizisi 2011 yılında final yaptı. Dizinin en beğenilen oyucularından biri olan dizide Yadigar karakterine hayat veren Temmuz Karikutal oldu..

Beğenilen dizi Arka Sıradakiler seneler önce ekranlara veda etti. Fakat Yadigarkarakterini canlandırdığı başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Temmuz Karikutal'ın son hali merak birçok izleyici tarafından merak ediliyor.

İşte Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı İbo karakteri ile gündeme gelen Fırat Çöloğlu'nun son hali...

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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