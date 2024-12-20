'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali

6 sezon sürerek Türk dizileri arasında unutulmazlar arasına giren gençlik dizisi ' Arka Sıradakiler'de 'İbo' karakterini canlandıran Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Çöloğlu, muhabirlere açıklamalarda bulundu. Kendisini geliştirmek için yurt dışına gittiğini, sonrasında Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Çöloğlu'nun son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar tarafından "Yolda görsek tanımayız" yorumları yapıldı.

FIRAT ÇÖLOĞLU KİMDİR?

Fırat Çöloğlu, 1986 İstanbul doğumlu oyuncu. Arka Sıradakiler dizisindeki İbo karakterini canlandırmasıyla tanındı. Buna rağmen 1998 yılından bu yana çeşitli dizilerde rol almıştır. 12 yaşında iken Gurbetçiler dizisinde rol alan Fırat Çöloğlu ardından sırasıyla Hayat Bağları, Tatlı Hayat, Berivan, Hayat Bilgisi, Çocuklar Ne Olacak ve İki Aile dizilerinde rol aldı. İki Aile dizisinde Eralp, Berivan'da ise Hakan karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında kısa rollerde de oynadı. 2001 yılında Tatlı Hayat dizisinde bir bölümde görev almıştı. 2012'den bu yana tiyatroyla ilgilenen Çöloğlu, İstanbul Komedi Tiyatrosu bünyesinde çeşitli oyunlarda rol aldı. Çöloğlu, yönetmen Şenol Sönmez ve oyuncu Paşhan Yılmazel'in akrabasıdır.