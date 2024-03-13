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Arif Keskiner'in Vefatı ve Cenaze Töreni Düzenlenecek

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Ünlü yapımcı Arif Keskiner'in vefatı sevenlerini ve sanat camiasını derin bir yasa boğdu. Keskiner için düzenlenecek cenaze töreni yarın Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Arif Keskiner'in vefatı sevenlerini ve sanat camiasını derin bir yasa boğdu. Ünlü yapımcı için düzenlenecek cenaze töreni detayları da netleşti. Arif Keskiner için yarın, 14 Mart Perşembe günü saat 11: 00'da Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek.Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının sonrasında ise Keskiner, Kilyos Demirciköy Mezarlığı'nda ebedi istirahatgahına uğurlanacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Cemal Reşit Rey Arif Keskiner Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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