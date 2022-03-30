Aramızda Aşk Yok" Demişti Evinden Çıkarken Görüntülendi - Haberler

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Aramızda Aşk Yok" Demişti Evinden Çıkarken Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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Aramızda Aşk Yok

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, geçtiğimiz akşam Sarıkaya'nın Etiler'de bulunan evinden çıkarken görüntülendi.

Evden beraber çıkan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce çareyi farklı arabalara binmekte buldu.

Serenay Sarıkaya kendi arabasına arka kapıdan binerken, Evirgen ise ön kapıda duran arabasına tek bindi.

Basın mensuplarının hiçbir sorusuna cevap vermeyen çift, farklı yollara sapıp gözlerden kayboldular.

Aramızda Aşk Yok Demişti Evinden Çıkarken Görüntülendi

Aramızda Aşk Yok Demişti Evinden Çıkarken Görüntülendi

Aramızda Aşk Yok Demişti Evinden Çıkarken Görüntülendi

Snob Magazin / Magazin

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, Magazin, Haberler

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