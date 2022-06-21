Ünlü Oyuncu Paris Yolcusu

Annesinin Boyuna Yetişti! Son Hali Şaşırttı Annesinin Boyuna Yetişti! Son Hali Şaşırttı Ünlü manken Demet Şener, önceki gün kızı İrem (16) ile Akmerkez'deydi. İrem'in annesinin boyuna yetiştiği görüldü. İşte detaylar... Mağazaları dolaşan anne-kız gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Programının devam ettiğini söyleyen Demet Şener, "Her şey yolunda. Önümüzdeki haftalarda tatile çıkacağız" dedi. Öte yandan İrem Kutluay'ın annesinin boyuna yetiştiği görüldü. Bir hayli büyüdüğü görülen İrem Kutluay, Demet Şener-İbrahim Kutluay çiftinin evliliğinden 2006 yılında dünyaya gelmişti. İşte İrem'in yıllar içerisindeki değişimi... Snob Magazin / Magazin Demet Şener Magazin Haberler

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