Annesi ve ablasını feci şekilde kaybeden Bayhan Gülhan yaşadıklarını anlattı: Fare zehrini beraber aldık

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Bayhan Gürhan oldu. Maddi zorluklar geçen çocukluğundan ve ailesini kaybetmesinden bahseden Bayhan, müzik kariyerinde yaşadığı zorluklara değindi.

Bayhan, Kalaycıoğlu'nun "İnançlı biri misin?", "Seni rahibeler mi büyüttü?", "Nasıl bir ailede büyüdün?", "Çocukluğunu yaşayabildin mi?", "Anneni neden kaybettin?", "Konser vermek için engelleniyor musun?", "Hiç uyuşturucu kullandın mı?" ve "Yanında neden bir kadın görülmüyor?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.