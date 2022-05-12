Ankara Havasına Marilyn Monroe İmajı!
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Ünlü şarkıcı Ceylan, söz ve müziği Burhan Gülan'a, aranjesi Caner Tepecik'e ait yeni şarkısı 'Yansın Ankara' önceki gün piyasaya çıktı.
My Cabarette çekilen klibin yönetmenliğini Erkan Naz yaparken, 12 saatte çekilen klibin ve Ceylan'ın imaj danışmanlığı Mehmet Yiğitparis'e emanetti.
Bir ay boyunca dans dersleri alarak koreografi çalışan Ceylan'a klibinde 4 dansçı eşlik etti.
Yeni imajıyla Marilyn Monroe'ya benzetilen şarkıcının albüm fotoğrafları da Korhan Aki çekti. Ceylan, yeni imajıyla Paris'in ünlü kaberesi Moulin Rouge'dan fırlamış gibiydi…
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