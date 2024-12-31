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Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 Yıl Sonra Boşanma Anlaşmasına Vardı

Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 Yıl Sonra Boşanma Anlaşmasına Vardı
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Angelina Jolie ve Brad Pitt, uzun süren çekişmenin ardından boşanma konusunda anlaşmaya vardı. Jolie'nin avukatı, anlaşmanın sağlandığını ve Jolie'nin bu durumdan rahatladığını belirtti. Çift, 2005'te tanışmış ve 2014'te evlenmişti.

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile ve Brad Pitt, 8 yıl sonra boşanma anlaşmasına vardı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yıl süren çekişmenin ardından boşanma konusunda anlaştı. Jolie'nin avukatı James Simon, boşanma konusunda resmen anlaşma sağlandığını belirterek, "8 yıldan fazla bir süre önce Angelina, Pitt'ten boşanma davası açmıştı. Kendisi ve çocukları, Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri terk etti ve o zamandan beri aileleri için huzur bulmaya odaklandı. Angelina bitkin ama bunun bitmesinden dolayı rahatlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

2 yıl beraber kaldılar

Hayranları tarafından "Brangelina" olarak nitelendirilen çift, 2005 yapımı "Mr. and Mrs. Smith" filminin setinde tanışmış, 2014 yılında dünya evine girmişti. Angelina Jolie, 2016 yılında Pitt'in kendisine ve çocuklarına kötü davrandığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Çift, daha sonra uzun süren velayet savaşına girmiş, ayrıca mal paylaşımı ve 2008'de Fransa'da satın aldıkları üzüm bağının satışı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. 2021 yılında mahkeme, ortak velayete karar vermişti.

49 yaşındaki Jolie ve 61 yaşındaki Pitt'in 3'ü biyolojik olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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