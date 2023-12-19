Amerikalı repçi sahneye çıkardığı kadını iterek sahneden aşağı attı

Rap sanatçısı Blueface, sahneye çıkardığı kadını iterek tepki çekti. Los Angeles'lı rapçinin kız arkadaşı buz atıldığını iddia etti, ancak olay videolarda görülmüyor. Kadın, güvenlik tarafından kontrol altına alındığını söylerken, polis başvurusu bilinmiyor. Blueface, 2022'deki Las Vegas olayı nedeniyle soruşturuluyor; cinayet suçlaması daha sonra kasten yaralamaya indirgendi.

Amerikalı rap sanatçısıBluefacei kendisine buz attığını iddia ettiği kadın hayranını sahneye çıkarıp sahneden aşağı attı. Rapçinin bu hareketi büyük tepki topladı.

Olay, Los Angeles'lı rapçinin kız arkadaşı Jaidyn Alexis ile birlikte düzenlediği bir kulüp etkinliğinde meydana geldi.

Sosyal medyadaki tanıklıklara göre, Alexis, kadının kendisine buz attığını iddia etti, ancak bu buz atma anı videolarda görülmüyor. Videolar, güvenlik görevlileri tarafından Alexis'in fiziksel olarak kontrol altına alındığını, kadının ise bir şey atmadığını savunduğunu gösteriyor.

Olayın ardından kadının polise başvurup başvurmadığı bilinmiyor. 26 yaşındaki Blueface, hâlen 2022'nin Kasım ayında Las Vegas'taki bir striptiz kulübündeki bir olay nedeniyle soruşturma altında bulunuyor. Olay, başlangıçta 'cinayet teşebbüsü' suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı, ancak daha sonra 'kasten yaralama' suçundan yargılanıyor.