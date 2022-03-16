Amerika'ya Gidiş Nedeni Belli Oldu

Oyuncu Ayça Varlıer, New York'ta oyunculuk ve müzikal tiyatro koçluğu eğitimine devam ederken, diğer yandan İngilizce aksanını geliştiriyor. Yurt dışında gelecek tekliflere hazır olmak için aksanını istediği düzeye getirmek isteyen başarılı oyuncu "Gelen teklifler var. İngilizce aksanım iyi aslında ancak farklı rollerde oynamak için daha çok geliştirmeliyim. Oyunculukta öğrenmenin yaşı yok" dedi.

"TEKLİFLERE SICAK BAKIYORUM"

Diğer yandan Türkiye'den dizi ve reklam teklifleri aldığını söyleyen Varlıer, "Tekliflere sıcak bakıyorum. Fakat eğitimimi de tamamlamam gerekiyor" dedi.

"KENDİMİ BAŞKA BİR ÇİZGİYE TAŞIDIM"

Aldığı koçluk eğitimi hakkında açıklama yapan oyuncu Ayça Varlıer, "Amerikan oyunculuk kültürü hakkında büyüleyici olan şey, NYC aktörlerinin hünerlerini geliştirmeye devam etmeleridir. New York'a taşındıktan sonra ben de aynısını yapıyorum. 7 aydir birlikte çalıştığım koçlar Charles, Hannah, Samrat, Rob ve David sayesinde kendimi başka bir çizgiye taşıdığımı hissediyorum" dedi.

AYÇA VARLIER KİMDİR?

Ayça Varlıer, 22 Haziran 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ayça Elif Varlıer'dir.

Liseden sonra Amerika'ya giden Ayça Varlıer Hartford Üniversitesi'ne bağlı The Hartt School'dan mezun oldu. Amerika'da bazı oyun ve müzikallerde yer aldı. 2000'lerin başında Türkiye'ye dönen güzel oyuncu, bugüne kadar bir çok dizide rol aldı.

Zülfü Livaneli'nin aynı adlı romanının Zeynep Avcı'nın uyarlaması olan, Nedim Saban'ın yönettiği ve Tiyatrokare tarafından ilk gösteriminin ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sahnelenen Leyla'nın Evi müzikalinde, Roxy karakteriyle 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En Başarılı Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Kadın Oyuncusu kategorisinde, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde ise Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu kategorisinde verilen ödüllerin yanı sıra Vasfı Rıza Zobu Tiyatro Ödülü'nün sahibi olmuştu.

AYÇA VARLIER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2017 – Kalk Gidelim (Seyfettin Dal) (TV Dizisi)

2017 – Hayat Şarkısı (Mahsa) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Leyla) (TV Dizisi)

2014 – Zeytin Tepesi (Yıldız) (TV Dizisi)

2011- Behzat Ç. (Bahar) (TV Dizisi)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Mavi Gece (Emel) (Sinema Filmi)

2014 – Olur Olur (Azra) (Sinema Filmi)

2013 – Taş Mektep (Güzide) (Sinema Filmi)

2007 – Havva Durumu (Burcu) (Sinema Filmi)

2005 – O Şimdi Mahkum (Evrim) (Sinema Filmi)

2005 – Gümüş (Pınar) (TV Dizisi)

2004 – Karım ve Annem (Buket) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Kül Kedisi) (Sinema Filmi)