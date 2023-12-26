Altınlarıyla ünlenen Kobra Murat ameliyat oldu
Altınlarıyla ünlenen şarkıcı Kobra Murat, bağırsağı çatlayınca hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu. Hastane odasından video paylaşan Murat, sevenlerinden dua istedi.
DurakMedya'da yer alan habere göre altınları ile ünlenen şarkıcı Kobra Murat ameliyat oldu. Bağırsağı çatlayan ünlü şarkıcı hastane odasından video paylaştı .
Yurt dışı konseri dönüşü Balat Hastanesi'nde acil ameliyata alınan ünlü ünlü şarkıcı sevenlerinden dua istedi.
Hastalığı hakkında bilgi veren Kobra Murat " Bağırsağım çatlamış. Ameliyata gireceğim. Bir ay hastanede kalmam gerekiyor. Bana buda edin. Hakkınızı helal edin" dedi.