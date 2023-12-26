Altınlarıyla ünlenen Kobra Murat ameliyat oldu

DurakMedya'da yer alan habere göre altınları ile ünlenen şarkıcı Kobra Murat ameliyat oldu. Bağırsağı çatlayan ünlü şarkıcı hastane odasından video paylaştı .

Yurt dışı konseri dönüşü Balat Hastanesi'nde acil ameliyata alınan ünlü ünlü şarkıcı sevenlerinden dua istedi.

Hastalığı hakkında bilgi veren Kobra Murat " Bağırsağım çatlamış. Ameliyata gireceğim. Bir ay hastanede kalmam gerekiyor. Bana buda edin. Hakkınızı helal edin" dedi.