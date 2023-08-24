Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Geceye Renk Kattı

Geceye katılan ya da dallarında ödül alan ünlü isimler arasında Erkan Özerman, Müjdat Gezen, Yılmaz Morgul, Ebru Polat, Nadide Sultan ve magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur gibi tanınmış simalar yer aldı. Ayrıca, yapımcı Hakan Eren, Halo Dayı, Kafadar ve Seda Mete gibi isimler de geceyi onurlandırarak ödüllerine kavuştular…

90'lı yılların ünlü sanatçıları Jale, Sibel Alas, Hazal ve Seçil gibi isimler, geceye renk katan diğer unutulmaz isimler arasındaydı. Etkinlik boyunca sahne alan ve ödüllerini alan bu ünlüler, geceye ayrı bir anlam katmışlardı.

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, sadece ödülleriyle değil, aynı zamanda sahne performansları ve katılımcıların samimi anlarıyla da geceyi unutulmaz kıldı. Bu özel gece, ünlü isimlerin bir araya geldiği ve kariyer başarılarının kutlandığı anlamlı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

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