Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'dan tokat videosu! Balkondaki anne babanın yüzüne dikkat - Haberler

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Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'dan tokat videosu! Balkondaki anne babanın yüzüne dikkat

Haberler.com - Magazin
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Galatasaray'ın Eyüpspor'a kiraladığı futbolcu Alparslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yaptığı anları kayda aldı. Bu sırada balkonda oturan çiftin ailesi ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün 'tokat şakası' içeren videosu, ailelerini adeta şok etti.

TOKAT ATMIŞ GİBİ YAPTI

Ebru Şancı'nın Alpaslan Öztürk'ün telefonunu karıştırması ile telefonu geri isteyen Öztürk, Ebru Şancı'ya tokat atmış gibi yaptı.

GÜLMEYE BAŞLADILAR

Eline vurarak tokat sesi çıkartan Öztürk, daha sonrasında ise aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte gülmeye başladı. Olay sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

Haberler.com - Magazin

Alparslan Öztürk Galatasaray Ebru Şancı Magazin Haberler

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