Alp Navruz'un Partnerini Kim Olacak? Yıldız İsimle Görüşüldü

Son dönemin yıldız oyuncusu Alp Navruz, TRT 1 için çekilecek yeni dizisinin setine çıkmak için gün sayarken diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cennetin Çocukları adlı dizinin başrolünde yer alan Alp Navruz'un partneri için İrem Helvacıoğlu ile görüşüldüğü iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film 'in yeni dizisi Cennetin Çocukları güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. TRT'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinin başında "Cennetin Çocukları" dizisi geliyor. Ayça Bingöl'ün "Cennet", Alp Navruz'un "Halil" karakterine hayat vereceği diziyi Serdar Gözelekli yönetecek.

Ülkemizin önde gelen yapım şirketlerinden Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film imzalı dizi Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından yola çıkılarak yazıldı. Dizide Halil'in (Alp Navruz) büyük aşkı Zeynep'i canlandıracak oyuncu merak konusuydu. Rol için İrem Helvacıoğlu'yla görüşüldüğü ve alternatif isimlerin de olduğu öğrenildi. Çok etkili bir hikayesi olan diziye TRT büyük önem veriyor.