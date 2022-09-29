Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alice İçin Rengarenk Parti

Magazin Haberleri

Alice İçin Rengarenk Parti

Başarılı oyuncu Eylül Öztürk, geçtiğimiz günlerde kızı Alice'nin ikinci yaş gününü evinde düzenlediği muhteşem bir organizasyon ile kutladı.

İş insanı aynı zamanda yapımcı olan eşi Kenan Özkan ve oğlu Alex ile birlikte güzel bir aile organizasyonuyla kızı Alice'n doğum gününü kutlayan Eylül Öztürk, kızı için ailece giydikleri Alice Harikalar Diyarında"ki kostümleriyle de renkli görüntüler ortaya koydular.

Bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Eylül Öztürk, "Ailesi için herşey yapan Anne gibi anne" yorumları atılırken binlerce beğeni de aldı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Eylül Öztürk Kenan Özkan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title