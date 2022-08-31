Aşk iddialarını güçlendiren paylaşım! Aleyna Tilki ile Uzi'den ilk fotoğraf geldi

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Uzi ile verdiği pozda orta parmak işareti yapan Aleyna yine eleştirilerin hedefi oldu.

Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki ve Uzi'nin sevgili olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.İki ünlü şarkıcı da bu iddialar hakkında açıklama yapmayıp sessiz kalmayı tercih etmişti.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Sosyal medya hesabını sık kullanan ve paylaşımlarda bulunan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya hesabından rapçi Uzi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY TEPKİ ÇEKTİ

Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından Uzi'nin doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğraf ve ifadeler sosyal medyaya damga vurdu. Aleyna'nın parmak işareti bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

"TANIDIĞIM EN GERÇEK İNSAN"

Başarılı şarkıcı, paylaştığı fotoğrafı şu sözlerle destekledi: "Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun."