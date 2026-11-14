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Alara Eriç'in Miss Universe katılımı uçuş sabahı iptal edildi

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Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmesi beklenen Alara Eriç, yarışmaya katılımının yola çıkacağı sabah iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu. Miss Universe Türkiye Organizasyonu ise kararı kendilerinin aldığını açıkladı.

Porto Riko'da düzenlenecek Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilen Alara Eriç, yarışmaya gideceği gün katılımının iptal edildiğini açıkladı. Miss Universe Türkiye Organizasyonu da iptal kararını kendilerinin verdiğini doğruladı.

Geçen yıl Miss Charm Güzellik Yarışması'nda da Türkiye adına yarışan Eriç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla anlattı. Eriç, yarışmaya hazırlanabilmek için okulunda üç dersini ertelediğini söyledi.

Uçuş sabahı yaşananları aktaran Eriç, "Uçuşumun olduğu sabah ise ben elimde pasaportum ve vizemle hazır bir şekilde beklerken hala eksiklerin giderilmediğini ve benim hazır olmadığım gerekçesiyle bütün her şeyin iptal edildiği söylendi" dedi. Kimseyi hedef almadığını belirten Eriç, benzer hedefleri olan genç kadınlara yalnızca verilen sözlere dayanarak eğitimlerinden ve işlerinden fedakârlık etmemelerini önerdi.

Posta'nın aktardığına göre Miss Universe Türkiye Organizasyonu, Eriç'in videosunun ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Organizasyon açıklamada, "Alara Eric’i Miss Universe 2026’da Türkiye’yi temsil etmek üzere biz seçtik. Yarışmaya katılımını iptal etme kararını da biz aldık. Her iki kararın sorumluluğu Miss Universe Türkiye Organizasyonu’na aittir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya göre yarışma videosu için istenen 30 saniyelik seslendirme tamamlanmadı, hazırlık programında da başka aksaklıklar yaşandı. Organizasyon, Eriç'ten 4 Kasım'daki son sınavına kadar yoğun programa katılmasını beklemediklerini, sınavların ardından ise çalışmalara düzenli katılmasını istediklerini bildirdi. Yarışmanın Porto Riko'da yapılması nedeniyle ABD vizesinin de seçimde dikkate alınan koşullardan biri olduğu belirtildi.

Hazırlıkların yetersiz kaldığı ve mali sorun yaşandığı yönündeki iddiaları da reddeden organizasyon, harcama dekontlarının ve fotoğrafların ellerinde olduğunu, gerekirse paylaşabileceklerini duyurdu. Açıklamada "Alara Eric’le ilgili süreç organizasyonumuz açısından kapanmıştır" denilerek Japonya, Vietnam, Mısır ve Filipinler'deki yarışmalara katılacak diğer temsilcilerin hazırlıklarına odaklanıldığı kaydedildi.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
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