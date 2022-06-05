Alaçatı'da Ünlüler Geçidi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaçatı'da Ünlüler Geçidi

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Alaçatı'da Ünlüler Geçidi

BeStyle Magazine dergisinin bu yıl 7.kez düzenlediği 'BeStylish Get Away' etkinliği The S Hotel Alaçatı'da gerçekleşti.

Misafirler iki gün boyunca eğlenerek yaza merhaba derken, havuz başında güneşin tadını çıkardı.

Altınyıldız Classics'in sponsor olduğu gecede ise şıklık yarışı yaşandı. Siyah rengin hakim olduğu birbirinden şık kıyafetlerle geceye katılanlar arasında Barış Kılıç, Hatice Aslan, Ali Aksöz, Alperen Şahin, Aslı Sümen, Aysun Metiner, Fulden Akyürek, Ayşegül Günay, Bahadır Vatanoğlu, Bahar Süer, Batuhan Ekşi, Begüm Akkaya, Ali Ersan Duru, Burcu Güneş, Ece Özdikici, Eren Ören, Ferit Aktuğ ve eşi Saadet Çamaş Aktuğ, Ruhi Sarı, Gözde Kansu ve kardeşi Simge Kansu, Kenan Acar, Mert Kılıç, Moshe Aelyon, Neslihan Yeldan, Nilay Cafer, Özlem Conker, Pelin Öztekin, Sahra Şaş, Seray Kaya, Sergen Deveci, Serkan Rutkay Ayköz, Doğaç Yıldız, Sevda Erginci, Tolga Güleç, Ümit Kantarcılar, Ümit Temurçin, Yağmur Ün, Alara Turan, Yiğit Yapıcı gibi pek çok ünlü isim vardı.

Gecede Hey Douglas & Aybüke Albere sahne alırken partiye katılan misafirlerden Burcu Güneş ve Mert Davran da sahneye çıkarak konuklara keyifli bir müzik şöleni yaşattı.

Snob Magazin / Magazin

Hatice Arslan Altınyıldız Burcu Güneş Aslı Sümen Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title