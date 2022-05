Al Sana Haber… SİBEL CAN DAYAK MI YEDİ, KAZA MI? - Haberler

Buket Aydın' la ilişkisini sonlandıran Emir Sarıgül' ün adı o dönem Sibel Can' la anılmış ve pek çok kez magazin basını tarafından birlikte görüntülenerek aşkları ifşa olmuştu.

Uzun bir süredir sevgili oldukları bilinen ünlü çiftin çok büyük kavga ettiğini iddia eden Seyhan Soylu; "Dün sevgili izleyicilerimizle şunu paylaşmıştım. Almış olduğum bilgiye göre, söyleyeceğim iki şahısla ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. İkisini de çok seviyorum. Emir Sarıgül ve Sibel Can' la ilgili müthiş bir iddia geldi.

Buket Aydın olayları meydana çıkınca ve geçenlerde Gülben Ergen olayı da olunca evde kavga ediyorlar bunlar. Ev de de çocuklar yok. Bir kavga gürültü kopuyor. Sibel bir şeyler fırlatıyor falan. Tekrar ediyorum Sibel Can evde kıskançlıktan bir sinir nöbeti geçiriyor. Emir' le kavga ediyor. Elinde ne varsa fırlatıyor. Artık o fırlattığı şey mi çarpıyor? Yoksa kafayı o arada bir yere mi çarpıyor? Bilinmez. Kafası kanıyor" diye anlatınca Tayyar Işıksaçan "Sibel' in mi Emir' in mi kafası kanıyor?" diye sordu. "Sibel' in" diye yanıt veren Seyhan Soylu "Çok üzüldüm ama ben onları çok yakıştırıyorum. Artık evlenmeleri gerektiğine inanıyorum" diye açıklamada bulundu.

Masa yorumcularından Erol Köse ise "Ben bu olayı araştıracağım ama Emir Bey' in zaman zaman öfke nöbetleri olduğunu duyuyorum, biliyorum. Emir Bey babasının icazeti olmadan hiçbir işe kalkışamaz" dedi.

Seyhan Soylu "Ben Emir Sarıgül' ün çapkınlıklarının dışında çok önemli bir siyasi figür olabileceği kanaatindeyim. Çok zeki bir adam" dedi. Sinan Güzel ise "Sibel Can tartışma esnasında şiddet mi gördü? Yoksa bir kaza mı oldu? O kısmı anlayamadık." deyince Soylu "Şiddet değil, kaza. Kıskançlık kavgasında birbirlerine bir şey atıyorlar." diyerek tekrarladı.

Erol Köse ise "Emir denen arkadaş babası olmadan çay içememiş bir arkadaş. Benim de arkadaşım. Ve mitoman. Yalan hastalığı var. Bana kaç kere yalvardı Buket Hanım' ı ikna edeyim diye. Buket Hanım'la konuştuk "Erol bey, her gün bana evlenme teklif ediyor. Yarın diye söz veriyor. İptal ediyor." diyor. Bu yalan. Ben inanmıyordum önce. Sonra başka olaylar oldu. Emir Bey mitoman. Bu bir davranış şekli değil. Bu bir hastalık. Böyle bir hastalığı var. Allah bir dediği konular dışında her şey geçersiz. Aynı anda yandaki otele Sibel Can' ı çağırıp diğer otele başkasını çağıran bir arkadaş." diyerek ifşada bulununca masadakiler şaşırdı.

Seyhan Soylu "Peki Sibel Can'la evlenir mi?" diye sorunca bu soruya Tayyar Işıksaçan yanıt verdi. Işıksaçan "Olmaz. Mustafa Sarıgül izin vermediği sürece olmaz." dedi.

