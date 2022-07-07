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Akşehirli gençler Kolpa ile coştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Akşehirli gençler Kolpa ile coştu

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Kolpa Grubu, Akşehirli gençlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Kolpa Grubu, Akşehirli gençlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Konser öncesi ünlü sunucu ve şovmen Doğukan Alsay da, cep telefonu ışıklarıyla açık hava tiyatrosunu dolduran seyircilere yaptırdığı şovlarla renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu konserde Kolpa Grubunun solisti Barış Yurtçu kendi şarkılarını ve Türk Pop Müziğinden eserler seslendirdi. Grubun gitaristi Bora Yeter'in doğum günü olması nedeniyle grubun diğer elemanları tarafından Bora Yeter için sahneye pasta getirildi. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen gitarist Bora Yeter için konser alanını dolduran binlerce kişi de doğum günü şarkısı söyledi.

Konserin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından grup adına Barış Yurtçu'ya bir plaket takdim edilirken, Başkan Akkaya gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirtip onlar için en güzel çalışmaları ve hizmetleri vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Nasreddin Hoca Barış Yurtçu Bora Füzesi Magazin Haberler

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