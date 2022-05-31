Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğrafını paylaştı - Haberler

Ünlü sanatçı Billur Kalkavan'ın kansere yakalanması, herkeste üzüntü yaratmıştı. Hızlı şekilde tedavilerine başlanan Kalkavan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

"BİR HAFTA BOYUNCA KALACAĞIM"

Hastanede bir hafta boyunca kalacağını belirten Kalkavan, "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7kg ki bana çok az" dedi.

"ISRARLA KİLO ALMAMI SÖYLÜYORLAR"

Doktorların kendisine kilo alması tavsiyesinde bulunduğunu belirten Kalkavan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemoterapi var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor.