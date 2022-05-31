Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğrafını paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğrafını paylaştı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
 - Güncelleme:

Koronavirüse yakalanmasının ardından akciğer kanseri olduğu ortaya çıkan ünlü sanatçı Billur Kalkavan, kemoterapi tedavisi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaştı.

Ünlü sanatçı Billur Kalkavan'ın kansere yakalanması, herkeste üzüntü yaratmıştı. Hızlı şekilde tedavilerine başlanan Kalkavan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

"BİR HAFTA BOYUNCA KALACAĞIM"

Hastanede bir hafta boyunca kalacağını belirten Kalkavan, "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7kg ki bana çok az" dedi.

"ISRARLA KİLO ALMAMI SÖYLÜYORLAR"

Doktorların kendisine kilo alması tavsiyesinde bulunduğunu belirten Kalkavan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemoterapi var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor.

Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğrafını paylaştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Akciğer Kanseri Billur Kalkavan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

hikmet gökbaş:

Acil şifalar rabbimizden

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Sadi Ökten:

BİLLUR HANIM ÇOK GEÇMİŞ OLSUN. UMARIM ŞİFA BULURSUN.

Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title