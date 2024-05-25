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Ak Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi tepki çekti

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Ak Parti'nin İngiltere'den uyarlama bir yasa teklifi, hayvansever sanatçıları ayağa kaldırdı. Ünlü şarkıcı Seren Serengil, yasaya karşı çıkarak mülteci sorununa dikkat çekti.

DurakMedya'da yer alan habere göre Ak Parti'nin, sokak hayvanlarının toplanarak "uyutma" adı altında öldürülmesini de içeren İngiltere'den uyarlama bir yasa teklifini yakında meclise getirmesi hayvansever sanatçıları ayağa kaldırdı. Yasaya karşı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Seren Serengil hükümete ülkede mülteci sorununun asıl olduğunu hatırlattı. Serengil " Benim ülkemde başıboş sokak köpeği sorunu yok, başıboş mülteci sorunu var" dedi.

" BİZ YILLARDIR BAKIYORUZ SİZ ÖLDÜRMEYİN YETER "

Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifine ateş püsküren ünlü şarkıcı" Ülkede bir sürü sorun var. Daha da sıralayabiliriz. En iyisi sokak hayvanları kendi mahallelerine, siz de devlet işlerine. Şu ekonomiyi düzeltin, mültecileri evine yollayın çok iş var. Biz hayvanlarımıza bakarız siz öldürmeyin yeter. İşinize gücünüze bakın yeter " diyerek sert sözlerle hükümeti eleştirdi..

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Seren Serengil AK Parti Magazin Politika Güncel Haberler

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