Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız var

Ayağına kadar gitse de ikna edemedi: Görüş ayrılığımız var

Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı

Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ajda Pekkan'ın ultra lüks villası ilk kez detaylı şekilde görüntülendi. 1,5 dönüm arazi üzerindeki dev malikane, göz kamaştıran dekorasyonu ve ihtişamlı detaylarıyla görenlerin ağzını açık bıraktı.

Süperstar Ajda Pekkan'ın ultra lüks villası, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalında ilk kez detaylı şekilde görüntülendi. 1,5 dönüm arazi üzerinde yer alan ve büyüklüğüyle dikkat çeken villa, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İÇİNDE YOK YOK

Sanat camiasında sık sık benzerlikleriyle karıştırılan iki kardeşten Semiramis Pekkan, takipçileri için Ajda Pekkan'ın evini gezdirerek eşsiz detayları paylaştı. Modern ve zarif dekorasyonuyla adeta bir sanat eseri gibi görünen villada 6 oda, 2 salon, spor salonu, çalışma odası, havuz, yaz bahçesi, asansör ve hizmetli yaşam alanı bulunuyor.

ULTRA LÜKS VİLLAYA BEĞENİ YAĞDI

Toplam net kullanım alanı 960 metrekare olan villanın geniş bahçesi ve dev havuzu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Pekkan'ın yıllardır şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken tarzı, ev dekorasyonuna da yansımış durumda. Özel mobilyalar, sanatsal dokunuşlar ve doğayla iç içe tasarım detayları villaya benzersiz bir atmosfer katıyor. Semiramis Pekkan'ın tanıttığı bu gösterişli yaşam alanı, sosyal medyada hızla yayılarak hayranlardan övgü dolu yorumlar aldı. Ajda Pekkan'ın göz kamaştıran evi, lüks yaşam tutkunları için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
img

Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
img

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

hiç ölmeyecek dersin ya kadının siyah beyaz filmleri var bu nasıl bir hırs dünya sevgisi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.