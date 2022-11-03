Ajda Pekkan kaza geçirip kalça kemiğini kırdı, Okan Bayülgen'in saatler önce yaptığı şaka gündem oldu

Evinde kaza geçirerek kalça kemiği kırılan Ajda Pekkan, apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Pekkan'ın rahatsızlığının ardından Okan Bayülgen'in daha önce programında "Ajda Hanım dans ediyor, ambulans çağırıldı. Ondan sonra bir kalça kırığı olmasın, bir şey olmasın" diyerek yaptığı şaka gündem oldu.

Yoğun bir konser maratonu bulunun Süperstar Ajda Pekkan, son günlerde danslarıyla gündemden düşmüyor. Enerjisiyle çok konuşulan Pekkan, evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırdı. Olay ardından Okan Bayülgen'in geçtiğimiz günlerde Uykusuzlar Kulübü isimli programında Pekkan'ın dans videolarıyla ilgili yaptığı "Kalça kırığı" esprisi gündeme geldi.

OKAN BAYÜLGEN'İN ŞAKASI GERÇEK OLDU

Programında Ajda Pekkan'ın dansıyla ilgili konuşan Okan Bayülgen, "Ajda Hanım dans ediyor, ambulans çağırıldı. Ondan sonra bir kalça kırığı olmasın, bir şey olmasın" dedi. Bayülgen'in sözlerinden birkaç saat sonra ise Pekkan'ın evinde kaza geçirdiği açıkladın. 76 yaşındaki ünlü sanatçı merdivenlerden düşüp kalçasını çatlattığı ve apar topar ameliyata alındığı öğrenildi. Şarkıcının menajeri, tedavinin devam edildiğini ancak kasım ayındaki tüm konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Okan Bayülgen ise bu ilginç tesadüfün ardından sosyal medyada konuşulmaya başlandı.