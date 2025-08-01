Ajda Pekkan sahnedeki aksiliklere dayanamadı! Memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı

Ajda Pekkan sahnedeki aksiliklere dayanamadı! Memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ajda Pekkan sahnedeki aksiliklere dayanamadı! Memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı
Haber Videosu

Harbiye'de sahne alan Ajda Pekkan, konser sırasında art arda yaşanan aksiliklerle zor anlar yaşadı. Mikrofonunu düşüren, ses sisteminden memnun kalmayan sanatçının huzursuzluğu yüzüne yansıdı. Saçının bozulması üzerine kulise kısa bir ara veren Pekkan, sahneye döndüğünde ise rüzgardan şikayet ederek "Donuyorum burada" dedi.

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konser sırasında talihsiz anlarla karşı karşıya kaldı. Yıllardır sahne enerjisi, duruşu ve profesyonelliğiyle öne çıkan Süperstar, bu kez teknik ve fiziksel aksaklıkların gölgesinde bir gece geçirdi.

MİKROFONUNU DÜŞÜRDÜ, SAHNE AKIŞI KESİNTİYE UĞRADI

Konserin ilk bölümünde performansına büyük bir coşkuyla başlayan Pekkan, şarkı söylediği sırada mikrofonunu elinden düşürdü. Küçük bir şaşkınlık yaşayan sanatçı, profesyonelliğini koruyarak durumu hızlıca toparladı. Ancak yaşanan bu teknik aksaklık gecenin tek sürprizi olmadı.

SES SİSTEMİNE MÜDAHALE ETTİ: "MEMNUN DEĞİLİM" MESAJI VERDİ

Ajda Pekkan, ilerleyen dakikalarda sahnedeki ses sisteminin yetersizliğinden rahatsızlık duydu. Sahne üzerinde müzisyenleriyle kısa bir değerlendirme yapan sanatçı, zaman zaman gergin bir ifadeyle memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bu anlar seyircilerin de dikkatinden kaçmadı.

Ajda Pekkan sahnedeki aksiliklere dayanamadı! Memnuniyetsizliği yüzüne yansıdı

SAÇ FIRTINASI! KULİSE GEÇTİ, VOKALİSTLER DEVAM ETTİ

Konserin ortasında sahne rüzgârının etkisiyle saçları bozulan Ajda Pekkan, ani bir kararla kulise geçerek kısa bir ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada vokalistleri sahneye çıkarak mini bir performansla programa ara vermeden devam etti. Pekkan kısa süre sonra yeniden sahneye dönerek kaldığı yerden şarkılarını seslendirmeyi sürdürdü.

"DONUYORUM BURADA" ÇIKIŞIYLA VANTİLATÖRLER KAPANDI

Sahneye döndükten sonra ise yoğun sahne rüzgârından rahatsızlık duyduğunu belirten Ajda Pekkan, görevli ekibe seslenerek "Donuyorum burada!" dedi. Bunun üzerine sahnede bulunan vantilatörler kapatıldı ve ortam yeniden düzenlendi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Elazığ'da maden ocağında göçük! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Maden ocağında göçük, ekipler işçilere ulaşmaya çalışıyor
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis tüm ailesini öldürüp intihar etti
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru teğmen zor durumda
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Eve balkondan girip dehşet saçtı
THY'den yeni karar: Bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak

THY'den yeni karar! O bagajlar artık uçağa alınmayacak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

Alıyosun bu yaşta milyonları hala tatminsizsin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.