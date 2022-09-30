Aileye Girdi! İlk Fotoğraf Geldi

Oyuncu Tuvana Türkay, yaz başından bu yana iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşıyor. İkili, önceki akşam Tarabya'da bir restoranda görüntülendi. Tuvana Türkay, Antebi'nin ailesiyle tanıştı. İşte detaylar...

Oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşıyor.

İkili, önceki akşam Tarabya'da bir restoranda görüntülendi. Tuvana Türkay, Antebi'nin ailesiyle tanıştı.

Aileye giren Türkay'ın ve ailenin neşeli halleri dikkat çekti.

UTANGAÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Türkay, utangaç tavırlar sergiledi.

"BİZ ÜNLÜ DEĞİLİZ Kİ?"

İzzet Antebi'nin annesi ile babası restorandan çıkış yaparken gazetecilerin kendilerini çektiğini görünce "Biz ünlü değiliz ki?" diyerek kahkaha attılar.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da doğan Türk oyuncudur. Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir.

1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir.

2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır.

Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

İZZET ANTEBİ KİMDİR?

İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.

İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren Venge isimli restoranların da sahibidir.