Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında ünlü konuklar

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, NTV ekranlarında Empati'de her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş, tarihe geçmiş, insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla empati kuruyorlar.

Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle empati kurarken, kendilerine dair bambaşka gerçekleri ortaya çıkıyor.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

EKİM'DE İBRAHİM BÜYÜKAK'IN FİLMİYLE SETE ÇIKIYORLAR

Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Büyükak'ın filminde yer alacağını açıkladı. Ekim ayında sete çıkacaklarını belirten Sakallıoğlu, özel hayatına dair, komedyen tatlılığıyla da detaylar verdi...

EŞİMLE YAZIŞARAK TARTIŞIRIM

Yasemin Sakallıoğlu, eşiyle tartışırken yazışarak daha iyi olduğunu söyleyip "Kendimi yazarak çok iyi ifade ederim. Yazmam çok iyidir.

Eşimle tartışmalarımı yazarak yaparım, çok kaliteli tartışırım yazarken. İstediğim lafı sokabiliyorum, süslü cümleler kurabiliyorum" dedi.

SEN ÇOK KOMİK ÇOK TATLI SEVİLMEYE LAYIK KADINSIN

Yasemin Sakallıoğlu, boynunda çok özel bir kolye taşıdığını söyledi. Sakallıoğlu: "Kolyenin arkasında kendime söylediğim, başkalarından duymak istediğim kelimelerin baş harfleri var.

Onu boynumda taşırım. Kendime hep şunu söylerim: sen çok komik, çok tatlı, çok sempatik, ve sevilmeye çok layık bir kadınsın.!

ARABA KULLANAMIYORUM DİREKSİYONU NEREYE ÇEVİRECEĞİMİ BİLMİYORUM

Yasemin Sakallıoğlu: "Çok zor ehliyet aldım. 3 kez sınava girdim. Park sorunum var, park edemiyorum. Kendime geniş alanlar arıyorum. Bir tarafa dönebilmek için direksiyonu nereye çevireceğimi bilmiyorum.

Karar vermem gerekiyor, trafik çok yoğun kimse benim kararımı bekleyemez. Araba kullanamıyorum hala" derken de Ahmet Mümtaz Taylan'ı kahkahalara boğdu.

30-40 YIL EVLİ KALANLAR YENİDEN DÜĞÜN YAPSINLAR

Bence her çift, böyle 30-40 yıl evliyse, bir tane daha düğün yapmalı. Çünkü o düğünü çocuklar görmedi ya, çocuklar da görsün. Çocuklarla yapsınlar o düğünü, genişlemiş çevreleriyle...

O zaman şahidi tanımadığınız biri olabiliyor bazen, ya da şahidinize küsüyorsunuz mesela... Benim bir arkadaşım var 4 şahidin üçüyle küsmüş. Yapılsın buradan sesleniyorum. Uzun yıllar evli kalanlar yeniden düğün yapsınlar.