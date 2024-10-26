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Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor! Ahmet Çakar, canlı yayında gaz çıkardı

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Eski hakem Ahmet Çakar'ın YouTube'da yayınlanan bir programda yaşadığı yayın kazası, stüdyoyu gülmekten kırdı geçirdi. Maç sonu değerlendirmesi yapılırken Çakar'ın gaz çıkardığı anlar, diğer yorumcuların kendini tutamamasına neden oldu. Yorumcuların kahkahaya boğulması nedeniyle program durdurulmak zorunda kaldı.

Eski hakem Ahmet Çakar, Youtube'da yayınlanan bir programda Gökhan Dinç, Rasim Ozan Kütahyalı ve Bışar Özbey bir araya gelerek maç sonu değerlendirmelerinde bulundu. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, değerlendirme sırasında bir anda gaz çıkarmaya başladı. Stüdyoda yaşanan gaz çıkardığı anlar, stüdyodakileri gülmekten kırıp geçirirken izleyenleri de şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın stüdyoda gaz çıkardığı anlar, stüdyodakileri gülmekten kırıp geçirirken izleyenler de hayrete düştü. Gökhan Dinç, Rasim Ozan Kütahyalı ve Bışar Özbey, bu yayın kazası sonrası kendilerini tutamayarak kahkahaya boğuldu. Olay sonrası program durdurulurken yaşananlar sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor! Ahmet Çakar, canlı yayında gaz çıkardı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

Rasim Ozan Kütahyalı Gökhan Dinç Ahmet Çakar YouTube

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