Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Survivor yarışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan madalyalı milli atlet Nagihan Karadere, hem parkurlardaki performansıyla hem de hırsıyla sık sık gündeme gelmişti. Ancak son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"CANIMIN DERDİNE DÜŞTÜM"

Bir süredir tedavi sürecinde olduğu bilinen Karadere, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Canımın derdine düştüm" ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti. Karadere, son olarak test sonuçlarını beklediğini ve süreci sabırla geçirmeye çalıştığını açıkladı.

"DAHA ÖNCE ATLATTIK, ŞİMDİ DE ATLATIRIZ"

Sağlık durumuyla alakalı yeni bir açıklama yapan Karadere şu ifadeleri kullandı, "Zor bir süreçten geçiyorum. Çok arayan soran dostlarım oldu. Ben de buradan toplu olarak herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz test sonuçlarını bekliyorum ve hayatımın akışına devam etmeye çalışıyorum. Merak etmeyin, iyi olacağız. Daha önce atlattık, şimdi de atlatırız diyorum. Güzel dileklerinizi eksik etmeyin, sizleri çok seviyorum."

NAGİHAN KARADERE SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Sağlık durumuyla ilgili endişe yaratan bu açıklamanın ardından, Nagihan Karadere'nin Survivor'un yeni sezonunda yer alıp almayacağı da hayranları tarafından merak konusu oldu.

GEÇMİŞTE KANSER MÜCADELESİ VERDİ

Geçtiğimiz yıllarda hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Nagihan Karadere, 39 yaşında meme ve rahim kanseri tanısı konulduğunu açıklamıştı. O dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı, "Hayatım sporla geçti. 39 yaşında meme kanseri tanısı konuldu. Yapılan kontrollerde hem meme hem de rahim kanseri olduğumu öğrendim. İlk öğrendiğimde rüyada gibiydim. Yaşadığım süreç çok zorlu ve ağır bir süreçti. Bu süre içerisinde hep kızımı düşündüm. Normal hayatıma dönmek için çok mücadele verdim. Düşüncelerimi her zaman pozitif tuttum. Olumsuz bir düşünceyi hayatımdan çıkardım. Sağlığımız için herkes elinden gelenin fazlasını yapmalı."