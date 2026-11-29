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Adana'da Umut Evleri'nde kalan özel bireyler için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından, engelli bireylerin toplumdan kopmadan, mahalle içinde normal bir ev ortamında yaşamalarını ve sosyal hayata katılmalarını sağlayan Umut Evleri'nde kalan kasım ayı doğumlu bireyler için doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında özel bireylerle birlikte Umut Evi'nin bahçesi süslendi.

Dayanışma ve birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, davul eşliğinde halaylar çekildi. Doğum günü kutlanan bireyler, müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı