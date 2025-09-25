Adamlar grubu faaliyetlerine ara verdi

Alternatif rock sahnesinin güçlü temsilcilerinden Adamlar, sürpriz bir kararla müzik yolculuğuna geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Grubun paylaşımında ara verme kararının nedeni açıklanmadı. Ancak planlanan konserlerin iptal edildiği duyuruldu. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'da sahneye çıkan Adamlar, geçtiğimiz yıl yayımladıkları "Kahırlı Merdiven" albümüyle büyük ilgi görmüştü.

2014'TEN BU YANA YÜKSELEN BAŞARI

2014 yılında kurulan Adamlar, kısa sürede alternatif rock sahnesinin en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi. Vokalde Tolga Akdoğan, gitarda Gürhan Öğütücü, basta Berat İşçioğlu ve davulda Berkan Tilavel ile sahne alan grup, kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

HAFIZALARA KAZINAN ŞARKILAR

"Rüyalarda Buruşmuşuz", "Hikaye", "Acının İlacı", "Koca Yaşlı Şişko Dünya" ve "Dalgalı" gibi parçalar, grubun adını müzikseverlerin gönlünde kalıcı hale getirdi. Özellikle 2019'da yayımlanan "Dünya Günlükleri" albümü ve 2024'te çıkan "Kahırlı Merdiven", Adamlar'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

HAYRANLAR ŞAŞKIN

Grubun sürpriz kararı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Binlerce hayran, Adamlar'ın ara kararına üzüntülerini dile getirirken, dönüş için umut mesajları paylaştı.