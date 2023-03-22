Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu'ndan deprem bölgesindeki çocuklara Kral Şakir sürprizi

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, deprem felaketi yaşayan afet bölgelerindeki çocuklar için sinemalarda henüz gösterime girmeyen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " filmini izletecek.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından hem bölgeye giderek hem de canlı yayında bağış toplayarak yardımlar yapan Acun Ilıcalı, Varol Yaşaroğlu ile bu sefer de çocukların yüzünü güldürecek.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA FİLM SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " filmi; Osmaniye, Hatay,Adıyaman, Kahramanmaraş, İslahiye, Nurdağ ve Gaziantep Merkez'de yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynayacak.

"Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " sinema sektörüne katkıda bulunmak, tüm kitlelere ulaşabilmek ve kaçıranlar için 31 Mart'tasinemalarda vizyona girecek.

"Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! " Deprem Bölgelerindeki Çocuklara Özel Gösterim Tarihleri;

25 Mart OSMANİYE

1 NisanADIYAMAN

2 Nisan KAHRAMANMARAŞ

3 Nisan HATAY

4 Nisan İSLAHİYE / GAZİANTEP

5 NisanNURDAĞ / GAZİANTEP

6 NisanGAZİANTEP / MERKEZ