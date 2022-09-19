Acun Ilıcalı... MOTOR KAZASI GEÇİRDİ!

Meddya patronu Acun Ilıcalı motosiklet kazası geçirdi. Acun Ilcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında...

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi.

Hemen özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Ilcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında.

Motosiklet kazası geçirerek hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Yapılan ilk kontrollerde Acun Ilıcalı'nın bir kolunda kırık tespit edildi. Banu Ilıcalı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.