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Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

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Survivor programı sırasında verilen bir reklamda dönemin en çok izlenen programlarından olan ve 2014-2017 yılları arasında TV8'de yayınlanan moda yarışması İşte Benim Stilim'in geri döndüğü açıklandı. Öykü Serter'in sunduğu, jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş'ın oturduğu programın yeni dönem jürisi merak konusu oldu.

Bir dönemin en çok izlenen programlarından olan İşte Benim Stilim ile ilgili heyecanlandıran bir meydana geldi. Survivor programı yayımlanırken, İşte Benim Stilim'in geri döndüğü duyuruldu.

2014-2017 yılları arasında TV8'de ekrana gelen moda yarışması İşte Benim Stilim, yayınlandığı dönemin en çok izlenen programları arasında yer alıyordu.

GERİ DÖNÜYOR!

Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programda jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş oturuyordu. Program ile ilgili hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

BAŞVURULAR BAŞLADI

Önceki akşam ekrana gelen Survivor yarışmasında, İşte Benim Stilim'in geri döndüğü ve başvuruların başladığı açıklandı. Programın yeni bölümlerinde jüri üyelerinin kim olacağı ise merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFurkan Teke:

Bu adam çok tehlikeli birisi, sosyal toplum provokatörü. Toplumun yapısını bozup karışıklık çıkarma derdinde. Kazansığını vergisini vermeyen birisi. Bunun kanallarını tv listemden sildim, vatanı sever herkes öyle yapmalı.

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Bu acun medyaya kayyum atansa ic borc kapanir sur vivor haftalik taseron işçi sporculara toplam 1 milyon dagitiyor haftalar k firmalardan 150 milyon para aliyor guzel kar bir dusunmeli devlet buyuklerimiz

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Haber YorumlarıKmal e:

nerde luzümsuz mendebur program varsa bunun kanalında

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Haber Yorumlarıemmi:

acunun işler kötü galiba escortlara geri dönmüş. bence aliyi de al yanına aşk adası çekin

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