Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Bir dönemin en çok izlenen programlarından olan İşte Benim Stilim ile ilgili heyecanlandıran bir meydana geldi. Survivor programı yayımlanırken, İşte Benim Stilim'in geri döndüğü duyuruldu.

2014-2017 yılları arasında TV8'de ekrana gelen moda yarışması İşte Benim Stilim, yayınlandığı dönemin en çok izlenen programları arasında yer alıyordu.

GERİ DÖNÜYOR!

Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programda jüri koltuğunda Ivana Sert, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Nur Yerlitaş oturuyordu. Program ile ilgili hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Önceki akşam ekrana gelen Survivor yarışmasında, İşte Benim Stilim'in geri döndüğü ve başvuruların başladığı açıklandı. Programın yeni bölümlerinde jüri üyelerinin kim olacağı ise merak konusu oldu.