Acun Ilıcalı, Çalışanlarına Tatil Sürprizi Yaptı

Acun Ilıcalı, Acunmedya ve TV8'de çalışan yaklaşık 1100 kişiyi Çeşme ve Alaçatı'ya tatile götürdü. Tatilde çalışanlar ve aileleri Alaçatı'da konaklayıp Ayayorgi koyunda denizin keyfini çıkardılar. Acun Ilıcalı'nın da katıldığı etkinlikte sezonun yorgunluğunu atarken mutlu anlar yaşayan tüm ekip, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl için de tatil sözü alarak tatili sonlandırdı ve İstanbul'a döndü. Ekibe Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Ceyhun Efe de eşlik etti.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı mesainin daha verimli geçmesi için 10.30'da başlaması gerektiğini açıklaması ile adından söz ettiren Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, Acunmedya ve TV8'de çalışan yaklaşık 1100 kişiyi Çeşme ve Alaçatı'ya tatile götürdü.

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği tatilde çalışanlar ve aileleri Alaçatı'da konaklayıp Ayayorgi koyunda denizin keyfini çıkardılar.

Acun Ilıcalı'nın da katıldığı etkinlikte sezonun yorgunluğunu atarken mutlu anlar yaşayan tüm ekip, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl için de tatil sözü alarak tatili sonlandırdı ve İstanbul'a döndü. Ekibe Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Ceyhun Efe de eşlik etti.