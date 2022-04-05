Acun bile yatıştıramadı, Survivor'da ortalık karıştı! Nisa ile Nagihan'ın kavgasına Demet Akalın da dahil oldu

Tüm heyecanıyla devam eden Survivor All Star'ın fragmanına Nisa ve Nagihan arasındaki doping tartışması damga vurdu. İkili arasındaki gerilime sessiz kalamayan ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

KENDİSİNE ÇİRKEF DENİLMESİNE SİNİRLENDİ

Yarışmada Nagihan, kendisine çirkin, çirkef ve yalancı denilmesine kızdı. Survivor Nagihan konuşmasında ''Benim nevrim dönüyor. Kimse kusura bakmasın. Her şeyi göze alarak geldim. Lütfen kimse bana yalancılıkla iftira atmasın. Biz buranın külünü toprağını yutmuş insanlarız. Eminim hepsinin idolüyümdür burada'' dedi.

ACUN ILICALI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Acun Ilıcalı, Nagihan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı, 'Konseyi hemen noktalıyorum' dedi.

DOPİNG GÖNDERMESİNDE BULUNDU

Survivor fragmanında ise Nisa'nın ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' demesi gündem oldu. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' yanıtını verdi.

DEMET AKALIN'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Nisa'nın bu iddiası sonrası Demet Akalın hemen paylaşım yaptı. Sıkı bir Survivor seyircisi olan Demet Akalın Nagihan'ı koruyarak "Hatalı çıkış doping değil" notuyla eski bir haberi paylaştı.

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