Acılı anne, kızının katili olduğunu düşündüğü damadının dizlerine kapandı

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 92 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyor. Kızından haber alamayan acılı anne, bugün damadının dizlerine kapandı.

"KIZIMA NE YAPTIN NE OLUR SÖYLE"

Tam 92 gündür kızından haber alamayan acılı anne Sona Er, canlı yayında dayanamayarak kızını ortadan kaldırdığını düşündüğü damadının dizlerine kapandı. Acılı anne Sona Er, gözyaşları içinde damadına, "Tayfur, kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" diyerek adeta kızı için yalvardı.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dizlerine kapanan acılı annenin feryatları yürekleri dağlarken şüpheli eş Tayfur Kılıç'ın kayınvalidesine sözleri yalnızca "Bilmiyorum. Bilsem söylerim" oldu. O anlarda, gözyaşlarını tutamayan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Sen üzülmüyor musun bu kadının haline? Kadın senin dizlerine kapanıyor. Bu kadına bunu yapmaya hakkın yok. Siz neden el bebek gül bebek yetiştirdiğimiz çocuklarımıza böyle davranıyorsunuz? Herkesin çocuğu kendine kıymetli, evlendiniz diye böyle davranamazsınız. Biz çocuklarımızı kapının önüne koyun diye yetiştirmiyoruz. Ne hatası var bu kadının? Sana 3 çocuk yetiştirdi, yemeğini önüne koydu diye mi?" diyerek şüpheli eş Tayfur Kılıç'a tepki gösterdi.