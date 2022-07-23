Abdurrahman Delen Kendi Memleketi Kiğı'da Yayla Şenliğine Katıldı

Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Ağaçören köyünde ilk defa yayla şenliği düzenlendi. Köy ahalisi tarafından düzenlenen şenliğe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazanların kaynadığı, halayların çekildiği şenlikte sahne alan ünlü türkücü Abdurrahman Delen misafirlere unutulmaz dakikalar yaşatırken, Delen'in yani sıra Aziz Koç, Murat Güntay ve Halit Ökten de sahne aldı.

Yakın zaman da çıkardığı 'Teknoloji' şarkısı ile sevenlerinin beğenisini toplayan başarılı sanatçı klip çekimlerine başladığını, yediden yetmişe çağımızın sorunu olan teknoleji ve sosyal medya hakkında ki düşüncelerini şu kelimeler ile ifade etti. "Günümüz de sosyal medya araçlarının yoğun olarak kullanıldığı bu zamanda iletişim kurmaktan uzaklaşma, gündelik hayatın ve sosyal ilişkilerin zedelenmiş olması ve sosyal medya bağımlılığını dile getirmek istedim. Şarkımız gercekten cok beğenildi ve çok fazla paylaşım oldu. Çok güzel yorumlar aldım" dedi.

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