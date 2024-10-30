ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti.

ABD'DE REHİN TUTULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündeme gelen Miraloğlu son olarak kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyerek, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

DEPORT EDİLDİĞİ İFADE EDİLDİ

"Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye'ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" diyen Meltem Miroğlu'nun bu açıklamalarından sonra Amerika'dan deport edildiği iddia edilmişti.

"SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL"

Ünlü isim hakkında şimdi de yeni bir iddia gündeme geldi. Meltem Miraloğlu'nun ABD'de intihar ettiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı ifade edildi.