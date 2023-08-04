ABD'li Aktris Leah Remini Scientology'e Karşı Dava Açtı

ABD'li aktris Leah Remini, Scientology'e karşı taciz, göz korkutma ve karalama kampanyası gerekçesiyle dava açtı. Remini, Scientology Kilisesi ve lideri David Miscavige'e dava açarak kendisine yönelik 17 yıl boyunca süren tacizleri ifşa etti.

ABD'li aktris Leah Remini, aralarında bazı ünlülerin de bulunduğu ve medyada 'tarikat' olarak adlandırılan Scientology'e karşı kendisine yönelik taciz, göz korkutma, gizli takip ve karalama kampanyası gerekçesiyle dava açtı.

ABD'de King of Queens ve Cheers gibi ünlü komedi dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Leah Remini, dün Scientology tarafından kendisine karşı yürütülen taciz, göz korkutma, gizli takip ve karalama kampanyaları nedeniyle Scientology Kilisesi ve kilisenin lideri David Miscavige'e dava açtığını duyurdu. ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından 1950'de kurulan ve 1954'te Scientology Kilisesi adını alarak 'dini kuruluşlara uygulanan vergi muafiyetinden yararlanan' Scientology Kilisesi, zaman içinde dünya basınında 'tarikat' olarak adlandırılmaya başlandı.