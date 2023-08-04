ABD'li Aktris Leah Remini Scientology'e Karşı Dava Açtı
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ABD'li aktris Leah Remini, Scientology'e karşı taciz, göz korkutma ve karalama kampanyası gerekçesiyle dava açtı. Remini, Scientology Kilisesi ve lideri David Miscavige'e dava açarak kendisine yönelik 17 yıl boyunca süren tacizleri ifşa etti.
ABD'li aktris Leah Remini, aralarında bazı ünlülerin de bulunduğu ve medyada 'tarikat' olarak adlandırılan Scientology'e karşı kendisine yönelik taciz, göz korkutma, gizli takip ve karalama kampanyası gerekçesiyle dava açtı.
ABD'de King of Queens ve Cheers gibi ünlü komedi dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Leah Remini, dün Scientology tarafından kendisine karşı yürütülen taciz, göz korkutma, gizli takip ve karalama kampanyaları nedeniyle Scientology Kilisesi ve kilisenin lideri David Miscavige'e dava açtığını duyurdu. ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından 1950'de kurulan ve 1954'te Scientology Kilisesi adını alarak 'dini kuruluşlara uygulanan vergi muafiyetinden yararlanan' Scientology Kilisesi, zaman içinde dünya basınında 'tarikat' olarak adlandırılmaya başlandı.2013 YILINDA AYRILMIŞTI2013 yılında Scientology Kilisesi'nden ayrılan Leah Remini dün yaptığı basın açıklamasında, takipçileri arasında Tom Cruise ve John Travolta gibi bir çok ünlünün de olduğu söylenen Scientology'nin kendisine karşı 17 yıl boyunca taciz, göz korkutma, gizli takip ve karalama kampanyası yürüttüğünü ifade etti. Remini açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"Scientology kurbanlarını savunmak hayatımı ve kariyerimi önemli ölçüde etkilese de Scientology'nin beni susturma gibi nihai amacı başarılı olmadı. Bu dava Scientology'nin bana yaptıklarıyla ilgili olsa da son yetmiş yılda Scientology'nin binlerce hedefinden biriyim.""Basın, Scientology'nin kişisel hayatlarını ve kariyerlerini mahvedebilecek sofistike bir istihbarat operasyonuyla karşılaşmadan Scientology hakkında haber yapma hakkına sahiptir. Kolluk kuvvetlerinin iş kaybından korkmadan Scientology'deki suçları soruşturma hakkı vardır."DAVA GÜLÜNÇScientology Kilisesi ise Remini'nin basın açıklamasına ve davasına karşılık olarak şu açıklamayı yaptı;"Bu dava gülünç ve iddialar tamamen delilik. Remini on yıldır nefret ve yalanlar yayıyor ve şimdi insanlar ifade özgürlüğü haklarını kullandıklarında rahatsız oluyor ve onun kim olduğunu, yani ifade özgürlüğü karşıtı bir bağnaz olduğunu ifşa ediyor."