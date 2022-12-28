8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber geldi

Beyin kanaması sonucu 8 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren eşi Beril Işık, "Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" dedi.

Kenan Işık uzun süredir ailesinin yardım ve desteğiyle yaşıyor ve tedavi görüyor. Dengesini kaybedip başını çarpması sonucu ameliyata alınan Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmiş ve bir daha çıkamamıştı. Usta oyuncunun eşi Beril Işık, Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haberi verdi.

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, "vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor" dedi. 2014'te gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya giren oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında yeni haber geldi.

Oyuncunun eşi Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" diye konuştu. Haber Global'de yer alan habere göre; Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullandı.