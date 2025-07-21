79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisiyle yıllara meydan okudu

79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisiyle yıllara meydan okudu
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79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisiyle yıllara meydan okudu
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Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, 79 yaşında olmasına rağmen Çeşme'deki sahne performansıyla izleyenleri adeta büyüledi. Transparan detaylarla süslenmiş göz alıcı kıyafeti, enerjisi ve sahnede yaptığı sürpriz ritim şovuyla seyircilerle güçlü bir bağ kuran Süperstar, dakikalarca ayakta alkışlandı. "Gençlik iksirini buldu" yorumlarıyla sosyal medyada geniş yer buldu.

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, 79 yaşına olmasına rağmen sahne aldığı mekanlarda gösterdiği performansla adeta büyülüyor. Pekkan son olarak ise önceki akşam Çeşme'de sevenleriyle buluştu. Yılların getirdiği tecrübeyi modern bir sahne anlayışıyla buluşturan Pekkan sahne dansı ve enerjisiyle yıllara meydan okudu.Sahneye iddialı bir repertuvar ve göz alıcı kostümlerle çıkan Süperstar, yıllara meydan okuyan enerjisi ve zarafetiyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

GÖSTERİŞİ ELDEN BIRAKMIYOR

Işıltılı, transparan detaylarla bezenmiş sahne kıyafetiyle göz kamaştıran Pekkan, performansının bir bölümünde sahnedeki davulcunun yanına yaklaşarak seyircileri şaşırtan eğlenceli bir ana imza attı. Elindeki peçeteyle ritme ayak uyduran sanatçı, sahnede spontane bir ritim şovuna girişerek seyircilerle güçlü bir bağ kurdu

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

Müzik dolu bu gecede sevenleriyle buluşan Pekkan'a sosyal medya üzerinden "Gençlik iksirini buldu", "Ajda'nın temposuna yetişmek zor", 20'lik kızlara taş çıkartır" gibi övgü dolu yorumlar yağdı.

HAVUZDAN MUTFAĞA HER ŞEY BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Sahne dünyasının "Süperstar"ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz aylarda Bodrum'daki yazlığında kapsamlı bir tadilata girişti. Sadece sesiyle değil, sahnedeki duruşu, fiziği ve disipliniyle de yıllardır gündemden düşmeyen usta sanatçı, evinin havuzundan salonuna, mutfağından dış cephesine kadar neredeyse her köşesini yeniletti. Pekkan'ın bu büyük dönüşüm için yaklaşık 2 milyon TL harcadığı magazin kulislerinde konuşulmuştu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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