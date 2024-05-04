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58 Yaşındaki Model Brooke Shields, Kızlarıyla Hala Yatakta Uyuyor

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Ünlü model Brooke Shields, kocası şehir dışındayken kızlarının hala kendisiyle yatakta uyuduğunu ve romantik komedi izlediklerini paylaştı. Shields, kızlarının üniversiteye gitmek üzere yuvadan ayrılmasını düşünmek istemediğini belirtti. Ayrıca, modelin kızlarıyla yakın ilişkisi moda tercihlerine de yansıyor.

58 yaşındaki model, kocası Chris Henchy şehir dışındayken kızlarının hala yatakta kendisine eşlik ettiğini paylaştı: "Küçük kızım (Grier) 18 yaşına yeni girdi.

Biliyor musun, kocam herhangi bir iş gezisine çıktığında ya da gittiğinde falan hala benimle yatakta uyuyorlar. Hala romantik komedi izliyoruz. Onlar benim bebeklerim."

Grier ve Rowan üniversiteye gitmek üzere yuvadan ayrılmaya hazırlanırken Shields, onların gitmesi düşüncesinden kaçındığını da söyledi: "Evet, bunu düşünmekten kaçınıyorum çünkü insanlar bana 'Oh, çok rahatlayacaksın' diyecekler ve ben bunun olacağını görmüyorum."

İki çocuk annesi modelin kızlarıyla yakın ilişkisi moda konusundaki tercihlerine de yansıyor.

Geçen aralık ayında Grier, CNN Heroes kırmızı halısında annesinin 2006 yılında giydiği siyah askısız Richard Tyler elbisesini giymişti. Rowan da eylül ayında, yine seneler önce annesinin giydiği bir elbise ile bir geceye katılmıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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