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57 Yıldır Evliliklerini Sürdüren Rabiye ve Veysi Çifti Gençlere Örnek Oluyor

57 Yıldır Evliliklerini Sürdüren Rabiye ve Veysi Çifti Gençlere Örnek Oluyor
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde yaşayan Rabiye ve Veysi Çifti, 57 yıllık evlilikleriyle sevgi, saygı ve bağlılık öncülüğünde genç nesillere örnek teşkil ediyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çiftin evine yaptığı ziyaretle aile yapısının önemine vurgu yaptı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yaşayan Rabiye ve Veysi Çifti yarım asırdır sürdürdükleri evliliklerini, sevgi ve saygıyla gençlere örnek olacak şekilde hayatlarını idam ettiriyor.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl ile İnhisar ilçesinde örnek bir yaşam sürdüren Rabiye ve Veysi Çifti'ni evlerinde konuk oldu. Tam 57 yıldır süren evlilikleriyle çevrelerine sevgi, sabır ve bağlılıkla örnek olan çift, bu anlamlı ziyarette duygusal anlar yaşadı. Vali Aygöl, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, uzun soluklu evliliklerin özellikle genç nesiller için rehber niteliğinde olduğunu belirtti. Rabiye Teyze ve Veysi amcanın hayat tecrübelerini dinleyen Aygöl çifti, samimi sohbetleri ve sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ziyaret, 2025 Aile Yılı'nın ruhuna uygun olarak, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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