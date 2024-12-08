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Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu

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50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en çocuk oyuncu ödülünü alan Sarp Kaan Altınçapa, konuşmasında Narin Güran'ı duygusal sözlerle andı. Altınçapa, "Ben bugün ilk hayalimi gerçekleştirdim, şimdi bir hayalim daha var. Narin gibi hayalleri yarım kalmış tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü." dedi.

50. Altın Kelebek ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Demet Evgar en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülürken, Mert Yazıcıoğlu ise en iyi erkek oyuncu oldu.

İKİ İSME EN İYİ ÇOCUK OYUNCU ÖDÜLÜ

Leyla dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Melisa Duru Önal ve Sandık Kokusu'nda oynayan Sarp Kaan Altınçapa en iyi çocuk oyuncu ödülünün sahibi oldu.

"NARİN GİBİ HAYALLERİ YARIM KALMIŞ TÜM ÇOCUKLAR İÇİN ALIYORUM"

Sarp Kaan Altınçapa'nın ödül konuşması ise törene damga vurdu. Diyarbakır'da öldürülen Narin'i konuşmasında anan Altınçapa, "Ben bugün ilk hayalimi gerçekleştirdim, şimdi bir hayalim daha var; 'savaşların bittiği, şiddetin olmadığı ve dostluk olduğu bir dünya diliyorum.' Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum, onlarında mutlu olmasını çok istiyorum ve Narin gibi hayalleri yarım kalmış tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü." ifadelerini kullandı.

Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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