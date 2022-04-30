39;penis' İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı

Zoom üzerinden toplantıya katılan Malcolm Connolly, Johnny Depp ile Amber Heard arasında 2015'te Avustralya'daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Heard, tartışma sırasında Depp'in penisini çıkararak tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly'nin ise bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.

"EĞER PENİSİNİ GÖRSEM HATIRLARDIM"

Connolly, "Eğer Bay Depp'in penisini görsem hatırlardım" şeklinde konuştu. Bu sözler mahkeme salonunda kahkahaya sebep olurken, son dönemde asık suratlı bir şekilde mahkeme salonunda görülen Depp, kahkahaya boğuldu.

JOHNNY DEEP VE AMBER HEARD ARASINDA NE YAŞANDI?

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp'in, bu olayın ardından kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı. Heard da, Depp'e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Davanın ilk duruşması Virginia, ABD'deki bir mahkemede görüldü.

12 Nisan'da başlayan davanın altı hafta sürmesi bekleniyor. Depp, Pazartesi günü ifadesini tamamladı ve Heard henüz ifade vermedi.

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