3 yıldır hep yanında! Haluk Levent'in Emine Bulut'un kızıyla olan paylaşımı duygulandırdı

Haluk Levent, eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un kızı Bilge'yle görüştü. AHBAP Derneği üyelerinin Bilge'yi bir an bile yalnız bırakmadığını söyleyen Levent, birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.

Eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti! Annesinin ölümünü izleyen küçük Bilge'nin ilk günden itibaren yanında olan Haluk Levent, sosyal medya hesabından Bilge'yle olan fotoğraflarını paylaştı.

3 YILDIR HEP YANINDA

Annesinin ölüm yıl dönümünde küçük Bilge'nin o günden itibaren her şeyiyle ilgilenen Levent, AHBAP derneği üyelerinin de Bilge'yi bir an olsun yalnız bırakmadığını söyledi.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Önceki gün Bilge'yle görüntülü konuşma gerçekleştiren Levent, "Üç yıl önce bugün "anne ne olur ölme anne" diye ağlayan Bilge'nin annesi Emine Bulut eski eşi tarafından öldürülmüştü. Söz vermiştik "kızı bizim kızımızdır" diye. Ahbaplar onu hiç yalnız bırakmadı. Evinden okuluna kadar hep beraberiz" dedi.