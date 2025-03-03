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22 yıl önceye gönderme! Halle Berry, Adrien Brody'yi eşinin yanında dudağından öptü

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Dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry, 2003'teki Oscar Töreni'nde usta meslektaşı Adrien Brody'nin kendisini öptüğü anı canlandırmak için, onu karısının önünde yeniden öptü. Bu olay Oscar Ödüleri'nin en çok konuşulan olayları arasında yerini aldı.

Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry, dün törene damga vurdu. Berry, The Brutalist yıldızı Adrien Brody ile tekrar bir araya gelince kendisini tutamadı.

BİR DE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

22 yıl sonra yeniden Oscar alan efsane oyuncuyla yıllar önce öpüşen oyuncu, aynı anı canlandırdı.

Halle, Brody'nin partneri Georgina Chapman'a "Üzgünüm, Georgina ama bunu yapmak zorundayım" dedi ve ve ardından Brody'nin boynuna bir kolunu sararak, diğer eliyle omzuna tutundu ve dudaklarına öpücük kondurdu.

Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

22 yıl önceye gönderme! Halle Berry, Adrien Brody'yi eşinin yanında dudağından öptü
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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