2,5 yıllık eşinden boşanmaya hazırlanan Kutsi, gizlilik kararı aldırdı

2 buçuk sene önce nikah masasına oturan Kutsi ile Sibel Ülker çifti boşanma kararı aldı. Ülker, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" iddiasıyla boşanma davası açarken Kutsi de davanın basında yer almasını önlemek için gizlilik kararı aldırdı.

2019 yılında Benim Adım Melek dizisinde başrolü oynayan Kutsi, çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile sette tanışarak nikah masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak tutan ikili boşanma kararı aldı. Davayı Ülker açarken Kutsi de boşanma haberlerinin basında yer almaması için gizlilik kararı aldırdı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Üvey Anne dizisinde rol alan Kutsi, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayrılık kararı alan Sibel Ülker, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" iddiasıyla boşanma davası açtı. Boşanma haberlerinin ardından sessizliğini koruyan şarkıcı ve oyuncu Kutsi ise duruşmanın basına yansımaması için mahkemeden gizlilik kararı aldırdı.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

2021'in mart ayında Kutsi ile nikah masasına oturan Sibel Ülker, sosyal medya sayfasından kadına şiddetle ilgili bir paylaşım yapmış, ardından paylaşımının yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.